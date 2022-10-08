Ahmet Hakan çekine çekine Erdoğan'ı karşısına aldı. Hem de Kılıçdaroğlu için

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki gelirken, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, isim vermeden de olsa Erdoğan’ı bu tutumundan dolayı eleştirirken Kılıçdaroğlu’na da sahip çıktı.

Hakan aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun söylemleri karşısında "Hayır, değişmedin. Yalan söylüyorsun. Sen değişmezsin. Sen aynısın." tarzı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Cumhur İttifakı paydaşlarına "Hayatta hiç sevmediğim yaklaşımlardan biridir bu." sözleriyle tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Eylül Çarşamba akşamı CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi’nin sorularını yanıtladı.

Program sırasında Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a, “Şehir hastaneleri konusunda muhalefetin sesi biraz kesildi. Nasıl karşılıyorsunuz” diye sordu.

“Valla Abdülkadir Bey artık köşenden gereğini yapacaksın” diyerek Selvi’ye talimat veren Erdoğan, daha sonra gülümseyerek, “Bak Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor” dedi.

Söz konusu ifadeler, sosyal medyada gündem oldu.