AKP’li eski bakan Hüseyin Çelik'ten ‘Kılıçdaroğlu’ çıkışı: Hanesine artı puanlar yazdırdı

AKP’li eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, TV5'de Kulis Ankara programının canlı yayın konuğu oldu.

Programın 'başörtü meselesi' kısmıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf eden Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın hanesine artı puanlar yazdırdığını söyledi.

"CHP'Yİ TOPLUMUN GERÇEK GÜNDEMİYLE İLGİLENEN BİR PARTİ HALİNE GETİRDİ"

Bakan Çelik, Kılıçdaroğlu ile ilgili şu sözleri sarf etti:

“Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2017'den itibaren üniversitelerde bu meselelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyegeldi. Milletvekilleri başlarını kapattığı zaman CHP'nin genel başkanı olarak bir tepki göstermediği gibi kendi parti milletvekilleri de meclisteki hanımefendilere bir tepki göstermediler biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle hakkını teslim etmemiz lazım: Kemal Bey; Kemalizm, laiklik, Atatürkçülük, başörtüsü, irtica v.s üzerinden siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisi'ni toplumun gerçek gündemiyle ilgilenen bir parti haline getirdi. Bu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun artı hanesidir.”

"KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLIYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' çıkışını değerlendiren Çelik, "Kılıçdaroğlu dedi ki; bu başörtü meselesi bir çatışma, bir kavga, bir ayrışma meselesi olarak algılanıyorsa yarın bir iktidar değişikliğinde bizim bu meseleyi 'eskiye dönüştüreceğimiz' şeklinde bir propaganda ve iddia varsa buyurun bir kanun teklifi hazırlayalım ve bu işi çözelim diye bir teklifte bulundu. Ben bunu çok sayı değer buluyorum ve bundan dolayı da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlıyorum." diye konuştu.

Eski Bakan Çelik şöyle devam etti:

“Eğer geçmişte siyasi liderlerin söylediklerinden dolayı onları bugün yargılarsanız 'sen dün de böyle demiştin, bugün nasıl böyle söylersin?' derseniz bakın Sayın Bahçeli dedi ki 'balda tuz olmaz, Suda ateş yanmaz. Teke sağılmaz. Bunlar ne kadar mahalse Recep Tayyip Erdoğan'da Cumhurbaşkanı olmaz' dedi. Partilileri de çılgınca alkışlıyordu. 'Herkes olur ama Sayın Cumhurbaşkanı olmaz' diyen Bahçeli, bugün Sayın Erdoğan'ın destekçisidir, irade bellidir' diye meydanlar propaganda yapan birisidir.”