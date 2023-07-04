ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın 2'nci el oto pazarında çektiği görüntüler olay oldu. 500 dolar peşinatla nasıl lüks araç satın aldı?

Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen isimlerin en ünlülerinden biri tiyatrocu Erdem Baş.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" dizileriyle tanınan Baş, yerleştiği ABD'den yaşamına ilişkin videolarla YouTube'dan paylaşımlarına devam ediyor.

ABD videolarına devam ediyor

Baş, satın aldığı lüks aracını tanıttığı videosundan sonra bu kez de ailesiyle birlikte yaşadığı New Jersey'deki bir ikinci el pazarından fiyat araştırma paylaşımı yaptı.

Mağazadaki lüks araçların model, kilometre ve fiyat bilgilerini paylaşan Baş, Türkiye'deki fiyatlarla kıyas yaptı.

"Türkiye’de bir araba alıyorsunuz 2 tane 3 tane de vergiye gidiyor"

Baş, fiyatları değerlendirirken, "Gerçekten ulaşılabilir fiyatlar… Türkiye’de bir araba alıyorsunuz 2 tane 3 tane de vergiye gidiyor. İnanılmaz fiyatlar. Burada öyle bir durum yok. Burada yüzde 4 mü 6 mı yalan olmasın öyle bir vergi var." diye konuştu.

"500 dolar peşinatla aldığım araba Türkiye'de 1,5 milyonTL"

Kendi aracını nasıl aldığını da anlatan Baş, 500 dolar peşinat verdiğini, aldığı aracın Türkiye fiyatının 1,5 milyon olduğunu söyledi.

Baş şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok kolay araba aldım. Buradan bir araba beğendim. İçeri girdim 500 dolar gibi bir peşinatla, vermesem de olurdu. Aydan aya da 500 dolar ödeyerek de bir araç satın almış oldum.

2020 model daha 19 bin kilometrede tertemiz bir araç satın almış oldum. Türkiye’deki fiyatlar tabii baktım biraz merak ettim, çok para. Türkiye’de 1,5 milyon TL civarında burada aldığım araba. Burada 500 dolar taksitle araç sahibi olduk."