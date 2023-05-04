Erdem Baş 2022'de kiraladığı aracın şimdiki fiyatını duyunca şoke oldu

Türkiye'yi terk ettikten sonra ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırmasıyla gündeme gelen oyuncu Erdem Baş son paylaşımıyla da dikkat çekti. 2022'de kiraladığı aracının şimdiki fiyatını duyan oyuncu şoke oldu.

Erdem Baş 2022'de kiraladığı aracın şimdiki fiyatını duyunca şoke oldu

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş, Türkiye'yi terk ederekn Amerika'ya yerleşti.

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ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırmasıyla dikkat çeken Erdem Türkiye ve ABD'de yılın ilk 6 ayında kazandığı parayı karşılaştırarak da eleştiriler almıştı.

Erdem Baş son olarak 2022 yılında kiraladığı aracın 2023'teki fiyatını öğrenince şoke oldu

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Oyuncu paylaşımında "2022 Nisanı'nda aylık 4.500'e kiraladığım arabanın aylık kirasının şimdi 18-19 bin olduğunu öğrendim. Yok artık diyorum yuh hatta çüş diyorum" dedi.

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