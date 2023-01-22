22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti

Türkiye’yi terk ederek ailesiyle birlikte Amerika’ya yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından bir konuya isyan etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 13:48
Takip Et

Ailesi ile Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş sosyal medyadan isyan etti

Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
+
Aa
-

Türkiye’de En Son Babalar Duyar adlı dizide gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyuran ve geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte ABD’ye taşınması tartışma yaratan ünlü oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

“TELİF PARAMI VERMEDİLER”

Türkiye’de uzun süre ciddi paralar kazanması nedeniyle şimdi yaptığı eleştirilerin yanlış olduğunu dile getirenlere yanıt veren Baş, şunları söyledi:

“Yıllarca Trt’nin ekmeğini yedin” demiyorlar mı deli oluyorum. Hayır efendim oynadığım her dizi için emeğimi verdim karşılığını aldım. Sonra kanallar oynadığım dizilerin defalarca tekrarını yayınlayıp bir kuruş telif parası vermediler. Ben değil kanallar ekmeğimi yedi benim.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

murat. yazgan
22.01.2023 14:18
amerikada yaşamak kötü degil kafa varya taş kafa amerikan kafası öyle bir aşagılık kompleksli hastalıktır tedavisi çok zordur  
 
Tozanlı
22.01.2023 14:11
Sinema veya tiyatro, kurulları, üst kurulları veya dernek vb. Kurumları mutlaka bu Telif hakkı denen !! Olaya bir açıklık getirmeli ve bu oyuncu ve sinemamıza, tiyatromuza Çok büyük zarar veriyor  
 
Teist
22.01.2023 14:04
ABD, bugün Türkiye'den isteyen gelsin dese ne olur? Ya Almanya, ya İngiltere? Ya Norveç? Hani Müslümanlık, Hani Kuran? Her insanın tanrıya (olmayan) onayımı almadan beni neden yarattın deme hakkı var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Eşini öldüren polis aynı silahla kendini vurdu
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿Elazığ’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿İstanbul’da aranan 175 şüpheli yakalandı
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
﻿Devrilen aracı elleriyle kaldırarak sürücüyü kurtardılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.