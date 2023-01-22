Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti

Türkiye’de En Son Babalar Duyar adlı dizide gösterdiği performansla adını geniş kitlelere duyuran ve geçtiğimiz aylarda ailesiyle birlikte ABD’ye taşınması tartışma yaratan ünlü oyuncu Erdem Baş, sosyal medya hesabından kendisi hakkındaki eleştirilere yanıt verdi.

“TELİF PARAMI VERMEDİLER”

Türkiye’de uzun süre ciddi paralar kazanması nedeniyle şimdi yaptığı eleştirilerin yanlış olduğunu dile getirenlere yanıt veren Baş, şunları söyledi:

“Yıllarca Trt’nin ekmeğini yedin” demiyorlar mı deli oluyorum. Hayır efendim oynadığım her dizi için emeğimi verdim karşılığını aldım. Sonra kanallar oynadığım dizilerin defalarca tekrarını yayınlayıp bir kuruş telif parası vermediler. Ben değil kanallar ekmeğimi yedi benim.”