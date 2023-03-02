2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Oyuncu Erdem Baş'ın paylaşımı gündem oldu. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti

Oyuncu Erdem Baş'ın paylaşımı gündem oldu. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 17:36
Takip Et

Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş'ın paylaşımı gündem oldu

Oyuncu Erdem Baş'ın paylaşımı gündem oldu. Türkiye'yi terk edip ABD'ye yerleşmişti
+
Aa
-

Ayrılsak da Beraberiz, Çocuklar Duymasın ve Seksenler gibi dizilerde aldığı rollerle tanınan oyuncu Erdem Baş, kısa süre önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşti.

Daha önce ABD ile Türkiye arasındaki market fiyatlarını karşılaştırması, satın aldığı aracı tanıtması ve iPhone videosuyla gündeme gelen Erdem Baş ülkemizde yaşanan depremlerden sonra zaman zaman Türkiye hakkında da paylaşımlar yapıyor.

DİKKAT ÇEKEN NOT
Oyuncu Erdem Baş son olarak bir alıntı yaptı ve paylaşıma da "Taraf tutmalıyız… Susmak eziyet edeni cesaretlendir, eziyet çekeni değil" notunu düştü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
4
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
5
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
6
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
7
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya transfer oldu
﻿Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya transfer oldu
﻿Ronaldinho'nun oğlu Barcelona'ya transfer oldu
﻿Kayserispor futbolcularından depremzede çocuklara ziyaret
﻿Kayserispor futbolcularından depremzede çocuklara ziyaret
﻿Kayserispor futbolcularından depremzede çocuklara ziyaret
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿TBMM'de deprem komisyonu kuruluyor
﻿TBMM'de deprem komisyonu kuruluyor
﻿TBMM'de deprem komisyonu kuruluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.