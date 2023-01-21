Pepe, Ghezzal, Quaresma’dan sonda Aboubakar’ı da jetiyle getirdi

Siyah - Beyazlıların yeni transferi Vincent Aboubakar'ın uçağı bu sabah havaalanına indikten sonra Kamerunlu yıldız, uzunca bir süre vize işlemlerinden kaynaklı beklemek durumunda kaldı.

Saat 05:30'da havaalanından çıkan Vincent Aboubakar, kendisini bekleyen Beşiktaşlı taraftarları selamladı. Taraftarlara imza dağıtan golcü oyuncu, daha sonra araçla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrıldı.

Siyah - Beyazlı taraftarlar Beşiktaş’ın yıldızları Pepe, Ghezzal, Quaresma’dan sonda Aboubakar’ı da karşılıksız özel uçağı İle getiren Beşiktaş A.Ş yöneticisi Tarkan Ser’e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

YILDIZLAR TARKAN SER'İN JETİYLE GELDİ

Beşiktaş’ın Milli yıldızı Cenk Tosun da Beşiktaşlı İş İnsanı Tarkan Ser’in sahibi olduğu Black Eagle Havacılık şirketi, filosuna ait TC-SER kuyruk tescilli uçağıyla İstanbul'a gelmişti.

İş insanı Tarkan Ser, özel uçağını Beşiktaş’a tahsis ederek Cenk ve ailesini konforlu bir şekilde İstanbul’a getirtmişti. Tarkan Ser’in bu davranışı Beşiktaşlıları mest etmişti.