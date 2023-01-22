Eski dostlar bir arada... Aboubakar ve Rosier kavuştu

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi resmen başladı.
Dün sabah saatlerinde İstanbul’a gelen Kamerunlu golcü, resmi sözleşmeye imza attıktan sonra BJK Nevzat Tesisleri'nde teknik heyeti ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
ROSIER'LE HASRET GİDERDİ
Aboubakar'ın özellikle Valentin Rosier'le kucaklaşması dikkat çekti. Kamerunlu golcü, teknik direktör Şenol Güneş'e de hasret giderdi.
Buluşmayla ilgili siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "#KaraSevda" etiketiyle yapılan paylaşımda "Kavuştular." ifadesine yer verildi.
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