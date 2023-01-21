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  • Aboubakar'ın maliyeti ortaya çıktı. Beşiktaşlıların gözleri fal taşı gibi açıldı

Aboubakar'ın maliyeti ortaya çıktı. Beşiktaşlıların gözleri fal taşı gibi açıldı

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferini açıkladı. Rakamları gören Beşiktaş taraftarının gözleri fal taşı gibi açıldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:30
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Aboubakar'ın maliyeti dudak uçuklattı

Aboubakar'ın maliyeti ortaya çıktı. Beşiktaşlıların gözleri fal taşı gibi açıldı
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Bu sabah İstanbul'a gelen Aboubakar yeniden Siyah - Beyazlı formayı gelecek.

Beşiktaş'tan bir paylaşım yaparak eski golcüsüne "Hoş geldin" dedi.

Siyah - Beyazlılarda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yıllar değişir, yollar değişir, formalar değişir ama SEVDA değişmez! KARA SEVDA. Evine hoş geldin Vincent Aboubakar."

ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI
Beşiktaş, Aboubakar transferinin mali detaylarını da açıkladı.
"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır.

Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir. "

İŞTE KALEM KALEM RAKAMLAR

2.5 + 1 Yıl🖊️

▪2022/23: 1.55 milyon euro

▪2023/24: 3.11 milyon euro

▪2024/25: 3.11 milyon euro

▪2025/26: 3.11 milyon euro

▪İmza parası: 1.14 milyon euro

▪Maç başı: 12 bin euro


 

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NECİP
21.01.2023 16:09
Abubakara harcanan para fazla değil Adem laiç, Batuşai ve diğer kiralık olarak alnıp futbol oynamadan verilen parala ne demeli formunda bir Abubakar beşiktaşa bu verilen paranın 50 mislini kazandırır  
 
Divan Üyesi
21.01.2023 15:38
Yazık Beşiktaş'a. İki Trabzonlu gider. Dertler biter.  
 
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