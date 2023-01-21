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Beşiktaş Aboubakar'ı bildirdi

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:41
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Aboubakar resmen açıklandı

Beşiktaş Aboubakar'ı bildirdi
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Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'ta 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında da kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki forvet, sabaha karşı özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

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