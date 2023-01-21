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Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi

Beşiktaş ile anlaşan Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar, özel uçakla İstanbul'a geldi. Aboubakar'ın sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 06:44
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Beşiktaş Vincent Aboubakar'a kavuştu

Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu. İmza için İstanbul’a geldi
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Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar hasreti sona erdi. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Kamerunlu forvet, gece İstanbul'a özel uçakla iniş yaptı.

Wout Weghorst’un İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş , çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da bulmuştu.

Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi sonrasında Beşiktaş’la anlaşma sağlayan Aboubakar, Kara Kartal’a 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza atmak için sabaha karşı İstanbul'a geldi.

GECİKMELİ OLARAK ÇIKIŞ YAPTI

Fanatik'in aktardığına göre; Vincent Aboubakar'ın uçağı havaalanına indikten sonra Kamerunlu yıldız, uzunca bir süre vize işlemlerinden kaynaklı beklemek durumunda kaldı. Saat 05:30'da havaalanından çıkan Vincent Aboubakar, kendisini bekleyen Beşiktaşlı taraftarları selamladı. Taraftarlara imza dağıtan golcü oyuncu, daha sonra araçla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden ayrıldı.

KAYSERİSPOR MAÇINDA KADRODA OLABİLİR

Siyah-Beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki futbolcuyu yarın Kayserispor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeye çalışacak. Yıldız forvetin Beşiktaş’ın Kayseri deplasmanı kafilesinde yer alması ve mücadelede görev yapması bekleniyor. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.

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