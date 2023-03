﻿Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbulspor'u birlik ve beraberlik ruhuyla 3-1 yenerek 3 puan aldıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aboubakar, İstanbulspor karşısında kazanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunda 4-5 maç gol atamadığını ve sonrasında gollerine başladığını belirten Kamerunlu futbolcu, "Futbolda bunlar olabiliyor. Önemli olan çalışmaya devam etmek. Bugün de takıma yardımcı olmak önemliydi. Çok iyi bir takım ruhu gösterdik. Biraz zor anlar yaşadık ama birlik beraberlik ruhuyla bu maçı kazandık." dedi.

Milli ara sonrası Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçını değerlendiren Aboubakar, "Göreceğiz bu maçı. Bu tür maçları severim. Hepimiz derbide istekli şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Aboubakar, Beşiktaş'taki 3. dönemi için ise şunları söyledi:

"Her zaman oyuncular değişiyor. Hocalar değişebiliyor, mantalite değişebiliyor. Ama Beşiktaş her zaman en üst seviyede. Çok büyük farklar yok. Tabii ki bu sene puan olarak gerideyiz biraz bunun farkındayız, şampiyonluktan uzağız biraz. Ama biz devam ediyoruz. Çalışmaya ve savaşmaya devam ediyoruz. İşimizi ciddiye alıp hedeflerimizi de düşünüp, bugün olduğu gibi her maçı kazanmak için çıkıp devam edeceğiz."

Siyah-beyazlı oyuncu, İstanbulspor karşısında attığı gol için, ilk kez böyle bir gol kaydetmediğini ve kendisi için her golün değerinin aynı olduğunu sözlerine ekledi.