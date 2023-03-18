18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim

Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar İstanbulspor maçından sonra konuştu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 22:42
Takip Et

Aboubakar'dan flaş açıklama

Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim
+
Aa
-

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, İstanbulspor'u birlik ve beraberlik ruhuyla 3-1 yenerek 3 puan aldıklarını söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aboubakar, İstanbulspor karşısında kazanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunda 4-5 maç gol atamadığını ve sonrasında gollerine başladığını belirten Kamerunlu futbolcu, "Futbolda bunlar olabiliyor. Önemli olan çalışmaya devam etmek. Bugün de takıma yardımcı olmak önemliydi. Çok iyi bir takım ruhu gösterdik. Biraz zor anlar yaşadık ama birlik beraberlik ruhuyla bu maçı kazandık." dedi.

Milli ara sonrası Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maçını değerlendiren Aboubakar, "Göreceğiz bu maçı. Bu tür maçları severim. Hepimiz derbide istekli şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Aboubakar, Beşiktaş'taki 3. dönemi için ise şunları söyledi:

"Her zaman oyuncular değişiyor. Hocalar değişebiliyor, mantalite değişebiliyor. Ama Beşiktaş her zaman en üst seviyede. Çok büyük farklar yok. Tabii ki bu sene puan olarak gerideyiz biraz bunun farkındayız, şampiyonluktan uzağız biraz. Ama biz devam ediyoruz. Çalışmaya ve savaşmaya devam ediyoruz. İşimizi ciddiye alıp hedeflerimizi de düşünüp, bugün olduğu gibi her maçı kazanmak için çıkıp devam edeceğiz."

Siyah-beyazlı oyuncu, İstanbulspor karşısında attığı gol için, ilk kez böyle bir gol kaydetmediğini ve kendisi için her golün değerinin aynı olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
1
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
2
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
3
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
4
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
5
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿Flaş... Flaş... 6.9 büyüklüğünde deprem
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
6
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
7
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Sağanak yağıştan kapanan Kahramanmaraş yolunda son durum
﻿Sağanak yağıştan kapanan Kahramanmaraş yolunda son durum
﻿Sağanak yağıştan kapanan Kahramanmaraş yolunda son durum
﻿Chelsea'ye Everton'dan soğuk duş. Son dakikada yıkıldılar
﻿Chelsea'ye Everton'dan soğuk duş. Son dakikada yıkıldılar
﻿Chelsea'ye Everton'dan soğuk duş. Son dakikada yıkıldılar
﻿Galatasaray'dan çok sert Lale Orta açıklaması
﻿Galatasaray'dan çok sert Lale Orta açıklaması
﻿Galatasaray'dan çok sert Lale Orta açıklaması
﻿Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim
﻿Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim
﻿Aboubakar'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu tip maçları severim
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.