Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımının rekor ücretle yaptığı Cristiano Ronaldo transferinden sonra Vincent Aboubakar'ı göndereceği ileri sürülmüştü.

Beşiktaş'ta da oynayan ve 67 maçta 35 gol atan Aboubakar'ı Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği ileri sürülmüştü.

Ancak İngiltere'nin Daily Mail gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Gazetedeki habere göre Aboubakar Manchester United'a gelecek.

Manchester United'in Dünya Kupası'nda gözlemcisine izlettirdiği Aboubakar'ı transfer etmek istediği ve anlaşmanın hemen hemen sağlandığı iddia edildi.

Haberde Aboubakar'ın sezon sonuna kadar kiralık oynayacağı, daha sonra da bonservisinin alınacağı yazıldı.