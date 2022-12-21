Aboubakar ayrılıyor. Gözler Beşiktaş ve Fenerbahçe'de

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katacağı iddia edilirken, Vincent Aboubakar'ın da takımdan ayrılma planı yaptığı öne sürüldü.
Dünya Kupası'nda Kamerun ile boy gösteren golcü futbolcu, Al-Nassr'dan ayrılıp yeni bir maceraya yelken açmak istiyor.
30 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de kulüplerle anılıyor.
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