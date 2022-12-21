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Aboubakar ayrılıyor. Gözler Beşiktaş ve Fenerbahçe'de

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile devam etmeyi düşünmüyor.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:18
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Aboubakar'dan haber var

Aboubakar ayrılıyor. Gözler Beşiktaş ve Fenerbahçe'de
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Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Ronaldo'yu kadrosuna katacağı iddia edilirken, Vincent Aboubakar'ın da takımdan ayrılma planı yaptığı öne sürüldü.

Dünya Kupası'nda Kamerun ile boy gösteren golcü futbolcu, Al-Nassr'dan ayrılıp yeni bir maceraya yelken açmak istiyor.

30 yaşındaki futbolcunun adı Süper Lig'den de kulüplerle anılıyor.


 

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