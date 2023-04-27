Aç karnına ilaç kullanmak doğru mu?

Yrd. Doç. Dr. Pelin Tanyeri, ilaçların yanlış kullanımının organlara zarar verdiğini açıkladı ve önemli bilgiler verdi. İşte o bilgiler…

Aç karnına ilaç kullanmak doğru mu?

Doktor tavsiyesi dışında kırılıp ya da açılarak içilen ilaçların etkisinin kaybolduğunu belirten Tanyeri, “Her ilacın çözülme yeri farklıdır. Bazı ilaçlar midede bazı ilaçlar ise bağırsakta çözülür. Bağırsakta çözülecek bir ilacı mideye verirseniz midede doku hasarına neden olabilir. Bu da ülseri getirir. Hapların kırılarak içilmemesi gerekiyor. Kapsül ve film tablet şeklinde olanlar genelde bağırsakta açılır. Bazı ilaçlar mide asidinden etkilenirler. Bunlar özellikle kapsül ve film tablet şeklinde olanlardır. Normalde bağırsakta açılırlar. Bunları kırarak ya da açarak içmek etkisinin çoğunun kaybolmasına neden olur. O yüzden doktorun önerdiği şekilde ilacın kullanılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kimi hastaların ilacın dozunu azaltmak için, kimilerininse daha rahat yutmak için hapları kırarak içtikleri biliniyor. Oysa bilim adamlarının bu konuda ciddi uyarıları var. İlaçları kırarak içmenin çeşitli zararlarından söz ediyorlar.

İlaçların doktora sorulmadan meyve suyu ve kolayla içilmemesi gerektiğini de vurgulayan Tanyeri, hapların bol suyla içilmesinin faydalı olduğunu söyledi. Tanyeri, doğru ilaç kullanımıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Özellikle süt ile içildiğinde ilaçların etkisi çok azalır. İlaçların bol su ile (bir su bardağı kadar) içilmesi gerekiyor. Hiç bir zaman meyve suyu ve ya kolayla ilaçları içmemek gerekir. İlaçların alım zamanları da çok önemli. Aç karnına terimini yemekten bir-iki saat önce olarak nitelendiriyoruz. Aç karnına demek ilacı alıp hemen kahvaltıya oturmak demek değil, o zaman ilacı yemekle beraber almış oluyorsunuz. Aç karnına alınacak ilaç yemekten 1-2 saat önce alınmalı, tok karnına ise yemekten 1 saat sonra alınmalı. Yemekten 2 saat sonrada aç karnına kabul edilir.”

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