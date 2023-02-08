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Atletizm Federasyonu açıkladı. Adıyaman'da Mehmet Seyit Durmuş ve eşi hayatını kaybetti

TAF Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Seyit Durmuş'un eşi ile depremde vefat ettiği açıklandı

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 19:40
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Acı haberi Atletizm Federasyonu duyurdu

Atletizm Federasyonu açıkladı. Adıyaman'da Mehmet Seyit Durmuş ve eşi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Türkiye Atletizm Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Seyit Durmuş ile eşinin hayatını kaybettikleri duyuruldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Atletizm Federasyonu Adıyaman İl Temsilcimiz Mehmet Seyit Durmuş ve eşinin ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatlarını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Seyit Durmuş'a ve eşine Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve atletizm camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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