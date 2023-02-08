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TFF'den açıklama geldi. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'tan acı haber

TFF, Şanlıurfa'da deprem felaketinde Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:39
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Mustafa ve eşi Hacer Abak hayatını kaybetti

TFF'den açıklama geldi. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'tan acı haber
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Türkiye Futbol Federasyonu, Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın deprem felaketinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Kadınlar 3. Ligi kulüplerinden Şanlıurfa Gençlik Spor'un antrenörü, TÜFAD Şanlıurfa 2. Başkanı Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'ın ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak'a Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Şanlıurfa Gençlik Spor camiası ile TÜFAD ailesine başsağlığı dileriz."

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