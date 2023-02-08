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Ismael Garcia Gomez: Bu ülke yardımlaşma konusunda büyük bir ülke

Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez, Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananları İspanyol basınına anlattı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:27
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Okan Buruk'un yardımcısı depremle ilgili konuştu

Ismael Garcia Gomez: Bu ülke yardımlaşma konusunda büyük bir ülke
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ekibinde görev alan antrenör Ismael Garcia Gomez, ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

İspanyol basınına konuşan Ismael Garcia Gomez, "6 gün içerisinde Gaziantep ile oynayacaktık. Talihsizlikler tahmin edilemez" diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMASI

Gomez, depremi şiddetli bir şekilde yaşayan Hatayspor için de konuşurken, "Teknik direktörüm, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in bir arkadaşı. Volkan Demirel, pazar günkü maça birkaç arkadaşını davet etmiş. O gece otelde kalmışlar ve şimdi hayatlarını kaybettiler. Bunun onun için ne anlama geldiğini hayal edin..." sözlerini sarf etti.
 

"ASLA BİLEMEZSİNİZ"

"Hayat böyledir" diyen İspanyol antrenör, 17 Ağustos 2015'te Tayland'da 20 kişinin öldüğü ve ve 120 kişinin yaralandığı Erawan saldırısını da yaşadığını belirterek, "Trajedinin nerede olduğunu asla bilemezsiniz. Yıllar önce eşimle Bangkok'ta tatil yapıyorduk. Bir gün önce saldırının yapıldığı bölgeye gezi yapmıştık" açıklamasında bulundu.

"YARDIM KONUSUNDA ÇOK BÜYÜK ÜLKE"

"Benim işim savaş muhabirliği ya da askeri personelin işi değil. Bu, dünyanın her bölgesinde olabilecek bir şeydir" ifadelerini kullanan Ismael Garcia Gomez, Türkiye'deki depremle ilgili olarak, "Pazartesi sabahı çok fazla mesaj aldım. Çok fazla belirsizlik vardı ve hala var. İnsanlar çok endişeli ama çok fazla empati de görüyorum. Yardım etmek için arabalarla bölgeye gitmek isteyen insanlar tanıyorum, çünkü depremden etkilenen bölgedeki havaalanları kapalı" dedi.

Garcia Gomez, "Galatasaray ve elbette Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular. Gıda, ilaç ve birçok yardım malzemesi topladılar. Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş." diye konuştu.

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