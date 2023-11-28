Açığa alınan hakim Sidar Demiroğlu’ndan Alaattin Çakıcı iddiasına fotoğraflı yanıt

Gazete Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın 6 Ekim'de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdiği şikayet mektubundan sonra yargı içinde 'dilekçe savaşları' başladı.

Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un yanı sıra Uçar'ın hedef aldığı isimler arasında yer alan hakim Sidar Demiroğlu, HSK tarafından 23 Kasım'da açığa alındı

Bir yıldan uzun bir süre İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi olarak görev yaptıktan sonra 1 Eylül'de İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan Demiroğlu, açığa alındıktan sonra konuştu ve MASAK raporuyla HTS kayıtlarının temiz olduğunu söyledi.

Demiroğlu ayrıca, açığa alınmasının arkasında Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in baskısı olduğunu ileri sürerek Gürlek ile Başsavcı Uçar'ın hemşehri olduğuna dikkati çekmişti.

İKİNCİ AÇIKLAMA

Demiroğlu, yeni açıklamasında ise sosyal medyada organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile aynı masada oturduğuna ilişkin iddiaya yanıt verdi.

Hakim Sidar Demiroğlu

Demiroğlu, paylaşılan fotoğrafta masanın sol başında oturduğu iddia ediliyordu.

Fotoğrafta yer almadığını, Çakıcı ile aynı masada oturmadığını ifade eden Demiroğlu, "21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak şahsıma komplo kurulduğundan ve algı operasyonu yapıldığından kuşku duymuyorum" dedi.

“YALAN OLDUĞU BİLİNDİĞİ HALDE YALNIZ BIRAKILDIM”

Söz konusu fotoğrafın, açığa alınmasından 3 gün önce 'servis' edildiğini ve lince maruz kaldığını vurgulayan Demiroğlu, "Düpedüz yalan bir haberdi. Beni tanımayan ve simaen bilmeyen insanlar maalesef bu yalan habere inandı. O kadar ki, birçok insana resimlerimi göndermek zorunda kaldım. Bu süreçte haberin yalan olduğu bilindiği halde kimse bana sahip çıkmadı ve yalnız bırakıldım" dedi.

“KAMPANYA SONUNDA AÇIĞA ALINDIM”

Demiroğlu ayrıca, firari FETÖ’cü Cevheri Güven, gazeteci Can Dündar ve sosyal medyada dile getirdiği çeşitli iddia ve ifşalarla tanınan Muhammet Yakut'un kullandığı belirtilen Delilerin Delisi adlı hesaplarda fotoğrafın paylaşıldığını belirterek kendisine iftira atıldığını söyledi.

Kendi fotoğrafını da paylaşan Demiroğlu, "Üç günlük kampanyanın sonunda da açığa alındım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya gönderdiği şikayet mektubunda, para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları verildiği, hakimlere baskı yapıldığı ileri sürüldü. Uçar'ın dilekçesinde Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun ile 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu hedefteydi.

Altun ve Demiroğlu da Uçar'ın şikayet mektubunu, HSK'ya dilekçe vererek yanıtladı. Altun, Demiroğlu'na referans olan ismin Uçar olduğunu ileri sürdü. Demiroğlu ise Uçar'ın neden 1 yıl boyunca kendisi hakkında işlem başlatmadığını sordu. Demiroğlu ayrıca, Uçar'ın bir boşanma davasında, kadın eşe operasyon yaptırarak, delil olan dijitalleri sildirdiğini de iddia etti.

Demiroğlu, HSK'ya sunduğu dilekçesinde ayrıca "Sadece şahsım değil; 1., 2. ve 3. derece tüm akrabalarımın, banka hesaplarının, ekonomik durumlarının ve sosyal yaşantılarının incelenmesini talep ediyorum. HTS kayıtlarının en ince ayrıntısına kadar incelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

HSK müfettişlerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda Sidar Demiroğlu'nun açığa alınması yönünde rapor verildi. HSK, raporun ardından Demiroğlu'nu açığa aldı.