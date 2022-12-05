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Araplar kadınların fotoğrafını çekip FIFA'ya ihbar ediyorlar

Hırvat model Ivana Knoll , Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda hayranların ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:11
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Açık giyinen mankenin fotoğrafını seçip ihbar ettiler

Araplar kadınların fotoğrafını çekip FIFA'ya ihbar ediyorlar
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Eski Hırvatistan Güzeli'nin tribünlerde yürürken, iki Katarlı'nın cep telefonlarıyla onun fotoğraflarını çekmeden önce ona baktığını gösteren görüntüler viral oldu.
Katarlı işadamı Muhammed Hassan Al-Jefairi, Katarlılar'ın neden Knoll'u fotoğrafladığını çektiklerini şöyle açıkladı. 


"Onu sevdikleri için değil, kültürümüze uygun olmayan bir şekilde giyinme şeklini beğenmedikleri için fotoğrafı çekiyorlar
Bunu herhangi bir Katarlı ile teyit edebilirsiniz."
Katarlılar'ın FIFA'ya yüzlerce ihbarda bulundukları öğrenildi.

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Bir dost
5.12.2022 10:57
Gittiğiniz ülkenin kültürüne, inancına, kanununa saygı göstermeyecekseniz o ülkeye gitmeyin. Gidiyor ve kanunlarına uymuyorsanız o zaman sonuçlara katlanmanız gerekir, bunlar hep teşhirci  
 
asena
5.12.2022 10:37
Kültürünüz yerin dibine girsin  
 
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