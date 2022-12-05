Araplar kadınların fotoğrafını çekip FIFA'ya ihbar ediyorlar

Eski Hırvatistan Güzeli'nin tribünlerde yürürken, iki Katarlı'nın cep telefonlarıyla onun fotoğraflarını çekmeden önce ona baktığını gösteren görüntüler viral oldu.

Katarlı işadamı Muhammed Hassan Al-Jefairi, Katarlılar'ın neden Knoll'u fotoğrafladığını çektiklerini şöyle açıkladı.



"Onu sevdikleri için değil, kültürümüze uygun olmayan bir şekilde giyinme şeklini beğenmedikleri için fotoğrafı çekiyorlar

Bunu herhangi bir Katarlı ile teyit edebilirsiniz."

Katarlılar'ın FIFA'ya yüzlerce ihbarda bulundukları öğrenildi.