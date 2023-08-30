Açık saçık deyimi ne anlama geliyor?

Açık saçık deyiminin anlamı nedir? İşte yanıtı…

Açık saçık deyimi ne anlama geliyor?

Açık saçık deyiminin anlamı: Göreneğe, terbiyeye aykırı derecede açık (söz, davranış, elbise).

Açık saçık deyimi anlam bakımından olumsuzdur ve bir şeyi eleştirmek, kınamak ya da ne kadar uygunsuz olduğunu belirtmek için kullanılır. Bir şeyin kolay anlaşılır olduğunu anlatmak için 'açık saçık' yerine 'açık' demek yeterlidir.

TDK'ya göre açık saçık deyimi, toplumsal ahlak kurallarına aykırı ve müstehcen demektir. Karşı tarafın utanmasına neden olan şeyleri nitelendirirken bu deyim kullanılır. Örneğin içinde argo ifadelerin geçtiği bir hikaye 'açık saçık hikaye' olarak tanımlanır.

Örnek cümleler

- Açık saçık fıkralar anlatmaya utanmıyor musunuz?

- Her zaman açık saçık kıyafetler giydiği için büyük tepki topladı.

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