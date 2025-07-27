Açıklanırsa şaibe, şaibe olmaktan çıkar mı?

“Allah!.. Allah!.. Bari bu sene şaibesiz olsaydı hani!”

LGS sınavlarına bu sene de şaibe karışmış!

*

Üstelik de kendi adıma bu sene şaibe karışmamış denilmesini çok isterdim.

Çünkü bu sene, büyük bir rekorla LGS’de ‘Tarihin en büyük başarısı’ elde edilmiş.

719 öğrencimiz sıfır hata ile 500 tam puan almış.

*

Hem zor hem de tarihin en yüksek sayıda birinciliğinin elde edildiği bu yılki LGS sınavına, iddialara bakılırsa maalesef şaibe karıştığı yönünde.

*

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili de olan Sayın Turhan Çömez, konuya ilişkin TBMM’nde basın toplantısı düzenleyerek LGS’ye itirazlarını sıralamış.

Üstelik de -uzmanlara göre tarihin en zor sınavı olduğu ileri sürülen- bu sınavda, 719 öğrenciyle, tarihin en büyük LGS başarısını elde etmiş.

Hepsi de 500 tam puan almışlar.

Ayrıca 5 bin öğrencinin sadece bir yanlış yapmış olması da çok güzel!..

Müthiş!!

*

Eğer evlatlarımız bu başarıyı hakkıyla elde etmişlerse, bize bu evlatlarımızı tebrik etmek düşer.

*

Sayın Çömez konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanı’ndan bir açıklama bekliyor.

Sayın Çömez tam da burada:

“Millet adına soru ve hesap soran milletvekilleri olarak, Sayın Bakana bir soru önergesi verdim. Sayın Bakan, Lütfen Yüce Parlamento’ya ve Aziz Türk Milletine cevap verir misin?” demiş.

*

“719 ismi tek tek açıklayın.”

Ayrıca da bir soruyla 500 tam puan almayı kaçırmış, 5 bin kişilik öğrenci ordusunu da açıklayın.”

“Bu çocuklar hangi okullardan mezun?”

“Bu çocuklarımız hangi illerde eğitim almaktadırlar.”

“Gelin görün ki Milli Eğitim Bakanlığı, kapı duvar cevap vermiyor, sorularımızı cevapsız bırakıyor.” diyerek, serzenişini dile getirmiş.

*

Sanırım, Sayın Çömez bu işin peşini bırakacağa da benzemiyor.

*

Benzemiyor da bu talep niye bu kadar zora sokuluyor anlamak güç.

Bu başarı Milli Eğitim Bakanı’nın göğsünü kabartmalı değil mi?

Böyle bir sonuç büyük bir övünçle açıklanarak, şaibeler de ortadan kalkmış olmaz mı?

Böylesine onur verici bir başarı açıklanmayacak da ne açıklanacak?

İşin içinde bir çapanoğlu yoksa,Sayın Bakan, bununla gurur duymayacak da neyle gurur duyacak?

Sayın Çömez’in masumane bir talepte bulunduğu bu gurur tablosunu, Sayın Bakan da mutlulukla açıklamalı.

*

Yoksa açıklanırsa iddiaların farklı bir şekilde gerçekliği mi ortaya çıkar?

Eğer öyle olursa, hem o çocuklar hem de camia hatta ülkem için büyük bir prestij kaybıdır bu!

Ki uluslararası alanda da çok kötü bir sonuç olur!

*

Ben öyle düşünüyorum.

Aksi halde Sayın Çömez’in soru önergesi niçin yanıtlanmasın ki?

Hatta Sayın Çömez’in sorularına yanıt verilirse şaibe, şaibe olmaktan çıkar.

Bakan ya haklı çıkar…

Ya da açıklanmazsa, bu şaibe +1 olarak üzerlerinde kalır!