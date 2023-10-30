Açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı: İnsan gibi yaşamak için 4 asgari ücret almanız gerekiyor

Türk-İş, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 13 bin 334 TL'den 13 bin 684 TL’ye çıktı.

BEKARA HAYAT ZOR

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 43 bin 433 TL'den 44 bin 573 TL’ye yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 17 bin 803TL’ye çıktı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 84,29

Dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,62 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 84,29 olarak gerçekleşti.

BAZI ÜRÜNLERDE FİYAT HAREKETLERİ

Araştırmaya göre, süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları yüzde 11 arttı.

Et fiyatlarında pek artış gözlemlenmedi. Geçen ay tezgahlarda 100 liradan satılan hamsi bu ay kısmi bir düşüşle 95 liradan satıldı. Tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 178 liradan satılmaya devam etti.

Bakliyatta en yüksek artış kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulye fiyatı geçen aya göre ortalama yüzde 24 artış gösterdi. Nohut fiyatları yüzde 10, yeşil mercimekte yüzde 15, kırmızı mercimekte yüzde 6 artış yaşandı.

Makarna fiyatları yüzde 12 artarken, pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede yükseldi.

Ortalama sebze kilogram fiyatı 26 lira, ortalama meyve kilogram fiyatı 30 lira hesaplandı. Ayva ortalama 40 lira fiyatla tezgahlarda yerini alırken, bu ay en düşük fiyatlı meyve 20 lirayla mandalina oldu.

Geçen aya göre yağ fiyatlarında sınırlı seviyede artış yaşandı. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatları ekimde yüzde 5 arttı. Ayçiçek yağı fiyatında ise yüzde 4'lük artış gözlemlendi.