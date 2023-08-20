Açtırma kutuyu söyletme kötüyü atasözünün anlamı nedir?

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü atasözüyle anlatılmak istenen şudur; birini kışkırtıp, sizin kimi kötü yönlerinizi ortaya dökmesine izin vermeyin.

Karşısındaki insanın duymaktan hoşlanmadığı şeyler söylediğinizde, o insan da sizin duymak istemeyeceğiniz şeyler söyleyebilir.

Bu durumda kişi kendi hakkında kötü sözler duymak istemiyorsa, bu durumda karşısındaki insan için de kötü sözler söylememelidir. Yani bir kişinin aklından karşısındaki insan hakkında kötü konuşmak geçmediği halde, karşısındaki insandan kötü sözler işitiyorsa, bu durumda o da kötü sözlere başvurabilir.

Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı:

Annem teyzeme açtırma kutuyu söyletme kötüyü diyerek onu susturmaya çalışıyor.