Açtırma kutuyu söyletme kötüyü atasözünün anlamı nedir?

Açtırma kutuyu söyletme kötüyü atasözüyle ne anlatılmak isteniyor? İşte yanıtı…

Açtırma kutuyu söyletme kötüyü atasözünün anlamı nedir?

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü atasözüyle anlatılmak istenen şudur; birini kışkırtıp, sizin kimi kötü yönlerinizi ortaya dökmesine izin vermeyin.

Karşısındaki insanın duymaktan hoşlanmadığı şeyler söylediğinizde, o insan da sizin duymak istemeyeceğiniz şeyler söyleyebilir.

Bu durumda kişi kendi hakkında kötü sözler duymak istemiyorsa, bu durumda karşısındaki insan için de kötü sözler söylememelidir. Yani bir kişinin aklından karşısındaki insan hakkında kötü konuşmak geçmediği halde, karşısındaki insandan kötü sözler işitiyorsa, bu durumda o da kötü sözlere başvurabilir.

Açtırma Kutuyu Söyletme Kötüyü Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı:

Annem teyzeme açtırma kutuyu söyletme kötüyü diyerek onu susturmaya çalışıyor.

İlgili Haberler
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır atasözü ne demek?
Aç ne yemez tok ne demez atasözü ne anlatmak istiyor?
Aç köpek fırın deler atasözünün anlamı nedir?
Aç gözünü açarlar gözünü atasözünün anlamı nedir?
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme oyunu fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
Şener Üşümezsoy'dan ikinci büyük deprem açıklaması. Kırılacak fay hattının kaç kilometre olduğunu söyledi
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 62 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Son Haberler
Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi Ekonomi
Ünlü ekonomistten 'yarın sıkı durun' paylaşımı. Flaş KKM kararını böyle değerlendirdi
Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi, 3 kişi yakalandı Güncel
Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi, 3 kişi yakalandı
Acısı içine / yüreğine işlemek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Acısı içine / yüreğine işlemek deyimi ne anlama geliyor?
İran'da tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi Dünya
İran'da tutuklu gazeteci Samimi 6 yıl hapse mahkum edildi
Adanaspor Lukaku'nun kardeşini transfer etti Spor
Adanaspor Lukaku'nun kardeşini transfer etti
Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun Sağlık
Saç dökülmesi yaşayanlar dikkat! Kel kalmak istemiyorsanız bu içeceklerden uzak durun
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti Spor
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti