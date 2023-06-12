Acun Ilıcalı 20 milyon dolarlık yatında davet verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City ve Inter arasında önceki akşam oynandı. Maçın yayıncı kuruluşu TV8’in patronu ve Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City ve Inter taraftarı olan misafirlerini lüks yatında ağırladı.

Acun Ilıcalı 20 milyon dolarlık yatında davet verdi

Araba ve sürat motorlarına olan ilgisi ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 20 milyon dolar (yaklaşık 468 milyon TL) değerinde bir yat alarak koleksiyonuna eklemişti.

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Adı 'B.A.L.M.Y' olan yat, altı kompartmana sahip. 47.2 metre uzunluğundaki yatta adeta yok yok.Yatta bir master suit ve dört ilave kabin arasında on kişiye kadar kalınabilir beş yatak odası bulunuyor. Bu arada, mürettebat odaları da sekiz personel kapasiteli.

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Yat, güvertede bir oturma ve güneşlenme alanı da dahil olmak üzere geniş güverte alanlarına sahip. Süper yat güneşlenme güvertesi, spa havuzu ve arka şezlonglar için bir alan, korunaklı kokpit, muhteşem deniz manzarası için kıç tarafına bakan bir oturma alanı içeriyor. Yatta ayrıca ayak tenisi sahası ve açılır beach club da bulunuyor.

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BOĞAZ'A DEMİR ATTI...

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı Manchester City ve Inter arasında önceki akşam oynandı. Manchester City, rakibini 1-0 yenerek kupasının sahibi oldu. Maçın yayıncı kuruluşu TV8’in patronu ve Hull City Kulübü'nün sahibi Acun Ilıcalı, gün içinde Manchester City ve Inter taraftarı olan misafirlerini teknede ağırladı.

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Süper yatta yaklaşık 100 kişi DJ eşliğinde gün boyu eğlendi. Acun Ilıcalı’nın teknesine Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti de misafir oldu.

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