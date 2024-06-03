Acun Ilıcalı en büyük Cimbom dedi. Ortalık karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı en büyük Cimbom dedi. Ortalık karıştı

Acun Ilıcalı'nın yıllar önce Galatasaray taraftarlarına söylediği söz gündem oldu.

Süper Lig’de seznu 99 puanla sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrılırken yerine Jose Mourinho getirildi.

Acun Ilıcalı ile birlikte Wembley’deki Şampiyonlar Ligi finaline giden Ali Koç devre arasında statta bulunan Portekizli teknik direktör ile anlaşmayı sağladı.

Hemen ertesi gün İstanbul’a gelen Mourinho Ülker Stadyumu’nda on binlerce taraftarın önünde imzayı attı.

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O VİDEO OLAY OLDU

Acun Ilıcalı ve Ali Koç’un bu başarısı camiada büyük sevinç yaratırken geçmişten gelen bir video ortalığı karıştırdı.

Acun Ilıcalı’nın muhabirlik döneminden kalma bir videoyu paylaşan taraftarlar Fenerbahçe’de Ali Koç’un seçilmesi halinde yönetimine girecek olan Ilıcalı’ya tepki gösterdi.

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"CİMBOM"

Söz konusu videoda Galatasaray taraftarının “sen dünyayı dolaştın biz söylemiyoruz Acun sen söyle en büyük kim” sorusuna Ilıcalı “cimbom” yanıtını verdi.

Ilıcalı'nın bu sözleri Fenerbahçe taraftarlarından tepki gördü.

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