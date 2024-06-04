TİM Başkanından asgari ücrete ara zam ile ilgili dikkat çeken sözler: "Eski sarmala döneriz"

Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyen asgari ücret artışı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden değerlendirilmekte. 2022 ve 2023 yıllarında bu düzenlemeler yapıldı ve şu anda tüm dikkatler, Temmuz'da gerçekleşecek yeni düzenlemeye odaklanmış durumda. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, hem işverenler hem de işçi temsilcileri bir araya gelerek, enflasyon oranları gibi ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak müzakerelerde bulunuyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam taleplerine ilişkin olarak, "Aralık ayında sahip olduğumuz görüşler değişmedi. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" şeklinde konuştu. Bakan Işıkhan'ın bu ifadeleri, Temmuz ayında asgari ücrete ek bir artışın olmayacağını kesinleştirdi. Öte yandan, enflasyon oranlarının yükselmesiyle birlikte çalışanların ücret artışı beklentileri de arttı. Bu konuda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe tarafından bir açıklama yapıldı.

"ARA ZAM OLURSA ESKİ SARMALA DÖNERİZ"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Bloomberg HT ile yaptığı röportajda, ara dönem zamlarının ekonomideki dengeleri bozabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ürün fiyatlarındaki artışların maliyet artışlarına dayandırılarak yapıldığını, ancak bu durumun kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. Gültepe, maliyetlerin azaltılması ve piyasadaki spekülatif hareketlerin önlenmesinin enflasyonla mücadelede kritik olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyonun Mayıs ve Haziran aylarında zirve yapacağına dair öngörülerine atıfta bulunan Gültepe, enflasyon beklentilerinin düşürülmesi için girdi maliyetlerinin kontrol altına alınmasının önemine işaret etti. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan'ın da bu konudaki açıklamalarına değinen Gültepe, ara dönem zamlarının yapılmaması gerektiğini, aksi takdirde ekonominin eski döngüsüne geri döneceğini ifade etti. Gültepe, ekonomik istikrarın sağlanması için kısa vadede bazı zorlukların üstesinden gelinmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Gültepe şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonu körükleyen en büyük şeylerden birisi de maliyetler. Piyasadaki fırsatçılar girdi maliyetlerini fırsat bilerek fazla zam yapıyorlar. Enflasyon Bakan Şimşek’in açıkladığı gibi Mayıs ve Haziran'da pik yapacak sonra da aşağı yönlü düşecek. Önemli olan girdi maliyetlerini kontrol altına alarak enflasyon beklentilerini aşağı çekmek. Bakan Vedat Işıkhan’ın da bu konuda açıklama yaptı. Ara zam olacağını düşünmüyorum ara zam olursa eski sarmala döneriz. 2-3 ay hep birlikte bir bedel ödeyerek bu sarmaldan kurtulmamız lazım.”