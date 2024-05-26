Acun Ilıcalı Galatasaray'a gözdağı verdi

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Acun Ilıcalı Galatasaray'a gözdağı verdi

Ali Koç'un yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’de sezonun son maçına İstanbulspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe’de gözler bir yandan da yaklaşan seçimlere çevrildi.

30-31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurul öncesi Aziz Yıldırım ve Ali Koç yönetim kurulu listelerini sundu.

İki listede de ilginç isimler yer alsada en sürpriz isim Ali Koç’un listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

Ali Koç’un listesinde yer almasına dair açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"ŞİMDİ DAHA FAZLA ŞANSIM OLACAK"

"Benim için büyük bir mutluluk, aşık olduğum kulübün yönetiminde olmak büyük bir şeref. Bu işler kısmet. Allah bugünü nasip etti. Mühim olan faydamın olması. Ben zaten yönetimde olmadığımda da elimden geleni yapıyordum ama şimdi daha fazla şansım olacak"

"RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKACAĞIZ"

"Fenerbahçe çok büyük bir camia, futbolcuların öksüz kaldığını hiç görmedim. Seçimi inşallah kazanırız. Çok önemli bir yönetim kurulu oluştu. "Takıma ağabeylik yapma konusunda Başkanımız Ali Koç ne derse o olacak. Finansal olarak neden Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine dönüşmeyelim diyorum. Bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum Rakiplerimizi geride bırakacağız"

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