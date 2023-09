Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'ün dördüncü yarışmacısını açıkladı

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken'in ardından Aleyna Kalaycıoğlu da kadroya dahil oldu.

"ALEYNA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nu açıkladı. Kalaycıoğlu'na başarılar dileyen Ilıcalı, "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Aleyna Kalaycıoğlu, 2021 yılında Gönüllüler takımında mücadele etmişti. Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra Sinan Akçıl ve Berkay gibi isimlerle bir araya gelerek şarkıcılık kariyerine adım atmıştı.