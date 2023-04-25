Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor

Dijital platformda yayınlanan 'O Ses Türkiye Rap' yeni sezonda da ekrana gelecek. Acun Ilıcalı’nın projesi olan yarışmanın jüri üyeleri merak ediliyordu.

Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'den transfer olan Hadise'nin de yer aldığı yarışmada jüri üyeleri belli oldu.

YARIŞMADA BİR İLK

Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O SesTürkiye Rap” programının çekimleri 25 Nisan'da başlıyor. jüride yer alan isimler de heyecanlandırdı.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı jüri kadrosu 5 kişi olacak. Hadise, Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu. Bu yıl Murda & Mero birlikte jüri olacaklar aynı Gökhan ve Hakan Özoğuz gibi.