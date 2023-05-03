Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek'te yürüyemedi! Selfie kuyruğu oluştu

Futbola olan tutkusuyla bilinen ve hayalinin bir gün kulüp satın almak olduğunu söyleyen TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olmuştu.

İngiltere, İstanbul ve Survivor yarışmasına ev sahipliği yapan Dominik Cumhuriyeti arasında mekik dokuyan ünlü televizyoncu, önceki akşam sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Neşesinin yerinde olduğu gözlenen ve basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden Acun Ilıcalı, "Her şey yolunda. Üç günlüğüne İstanbul’a geldim” açıklamasını yaptı.

Ilıcalı'yı görenler hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bir hayranının ise akan trafikte aracı durdurması dikkat çekti.

Arabadan inip Acun Ilıcalı ile selfie yapan hayran, daha sonra aracına binerek yoluna devam etti.

Hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan ve fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmemeye gayret eden 54 yaşındaki ünlü isim, bu sırada caddede yürümekte zorlandı.