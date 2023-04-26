Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzı sosyal medyada olay oldu. Altunkaya'nın bu tarzının fiyatı ise dudak uçuklattı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ayca-cagla-altunkayanin-festival-tarzi-91dcc873.jpg

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya çalışan çiftten Çağla Altunkaya zaman zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak yurt dışında festivale katılan Altunkaya tarzıyla gündem oldu.

640xauto-001.jpg

Ayça Çağla Altunkaya festival için seçtiği pantolona 16 bin 157 TL öderken gözlüğüne ise 13 bin 400 TL ödedi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin üzerindekinin fiyatını duyanlar "Şeyma 2", "Nasıl kazanıyor kadın bu paraları" yorumları yaptı.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı yeni jüri üyelerini açıkladı. 'O Ses Türkiye Rap' başlıyor
Survivor Merve sosyal medya üzerinden içini döktü. Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilmişti
Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesindeki çocuklara bayram sürprizi
Acun Ilıcalı'ya tepki yağıyor. Survivor Merve'yi yarışmadan kovmuştu. Seyirci ayağa kalktı
Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Tır ile traktör çarpıştı. 2 kişi yaralandı Güncel
Tır ile traktör çarpıştı. 2 kişi yaralandı
Altı katlı binadan geriye klozet kaldı Yaşam
Altı katlı binadan geriye klozet kaldı
Memleket Partili aday boş sokakları selamladı Siyaset
Memleket Partili aday boş sokakları selamladı
Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü Yaşam
Paketli bütün ve parça tavuklar ormanlık alana döküldü
Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı Spor
Teknik direktör hakeme saldırdı. İlk önce itti sonra yumruk attı
Bergüzar Korel de o içki reklamına isyan etti: İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık Magazin
Bergüzar Korel de o içki reklamına isyan etti: İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık
Amasya’da iki kazada 1’i ağır 6 yaralı Güncel
Amasya’da iki kazada 1’i ağır 6 yaralı