Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın festival tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliklerini noktalamasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Gözlerden uzak bir ilişki yaşamaya çalışan çiftten Çağla Altunkaya zaman zaman tarzıyla dikkat çekiyor. Son olarak yurt dışında festivale katılan Altunkaya tarzıyla gündem oldu.

Ayça Çağla Altunkaya festival için seçtiği pantolona 16 bin 157 TL öderken gözlüğüne ise 13 bin 400 TL ödedi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin üzerindekinin fiyatını duyanlar "Şeyma 2", "Nasıl kazanıyor kadın bu paraları" yorumları yaptı.

