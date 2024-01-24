Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan ağır sözler. Fatih Terim de oradaydı

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Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'tan ağır sözler. Fatih Terim de oradaydı
Yunanistan'da basketbol derbisinde Olympiakos'u 5 sayı farkla yenen Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos gündem yaratan sözler söyledi.

Yunanistan Ligi'nde derbi heyecanı Panathinaikos ile Olympiakos arasında yaşandı.

OAKA'da gerçekleşen maçta Panathinaikos maç boyunca önde götürdüğü derbide rakibinin geri gelme çabalarını boşa çıkardı ve sahadan 85-80'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'u ligde iki kez yenmeyi başardı.

Futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim'in de izlediği maçta büyük heyecan yaşandı.

MAÇ BİTTİ BAŞKAN SAHAYA İNDİ
Maçın sonrasında Panathinaikos'ta Başkan Dimitris Giannakopoulos, takımın amaçlarına ve Olympiakos'a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bir defa daha bütün engellere, bütün düdüklere rağmen maçı kazandık" diyerek hakeme de gönderme de bulunan Giannakopoulos, şöyle devam etti:

Yolumuza devam ediyoruz. Hiç memnun değilim. Maçı 40 sayı farkla kazanmalıydık, beş sayı farkla değil. Üç ayda Olympiakos'u ve hakemleri mağlup edebilecek bir takım inşa ettik. Burada yaptığımız ve istediğimiz şey bu maçları beş sayı farkla değil de 40 sayı farkla kazanmak üzerine. Panathinaikos'un amaçları bunlardır.

Hepsi adil, yasal ve sahadaki dört çizgi içindedir. Amacımız yedinci kupayı, sekizinci kupayı, 10., 20. kupayı almak. Amacımız tarihin en iyi takımı olmak ve bu olacak.

"SİZ KENDİ İLKELERİNİZE BAKIN"
Fakat Bartzokas Bey bunu yapamayacak. Üç yıl boyunca alay ettiniz, şimdi siz düştünüz ve uzun süre orada kalacaksınız. Bir kere olsun yenildiğinizi kabul edin. Biz sevgi, saygı ve şiddetten uzak bir tavır sergiledik ve bu sürecek. Siz de kendi ilkelerinizden mesul olun.

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