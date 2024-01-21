İtalya'da skandal. Milan kalecisi sahayı terk etti

İtalya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

İtalya Serie A mücadelesinde Udinese sahasında Milan il karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 1-0 önde götürdüğü maçın 32. dakiasında Milan kalecisiKime Maignan'a ırkçı tezahürat yapıldı.

Bunu duyan Fransız file bekçisi eldivenlerini çıkarıp sahayı terk etti. Maignan'ın soyunma odasına gitmesi sonrası Milanlı futbolcular da sahadan ayrıldı.

Soyunma odası koridorlarında yapılan konuşma sonrası Maignan ikna oldu ve yeniden sahaya döndü.

Karşılaşma da yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etti.