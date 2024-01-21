İtalya'da skandal. Milan kalecisi sahayı terk etti

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya'da skandal. Milan kalecisi sahayı terk etti
Udinese taraftarının ırkçı tezahüratları sonrası Milan kalecisi Maignan soyunma odasına gitti.

İtalya'da ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi.
İtalya Serie A mücadelesinde Udinese sahasında Milan il karşı karşıya geldi.
Konuk ekibin 1-0 önde götürdüğü maçın 32. dakiasında Milan kalecisiKime Maignan'a ırkçı tezahürat yapıldı.
Bunu duyan Fransız file bekçisi eldivenlerini çıkarıp sahayı terk etti. Maignan'ın soyunma odasına gitmesi sonrası Milanlı futbolcular da sahadan ayrıldı.
Soyunma odası koridorlarında yapılan konuşma sonrası Maignan ikna oldu ve yeniden sahaya döndü.
Karşılaşma da yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etti.

Son Haberler
Dorseye çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü Yaşam
Dorseye çarpan araç hurdaya döndü: 2 ölü
Şişli'de otomobil AVM'ye daldı, yürüyen merdivene saplandı: 1'i ağır 3 yaralı Yaşam
Şişli'de otomobil AVM'ye daldı, yürüyen merdivene saplandı: 1'i ağır 3 yaralı
İyi dirlik, bol harçlıkla oluyormuş!.. Yazarlar
İyi dirlik, bol harçlıkla oluyormuş!..
Gezeravcı FETÖ ve Erdoğan mağdurudur Yazarlar
Gezeravcı FETÖ ve Erdoğan mağdurudur
Sinan Ateş davası maskeleri düşürecek Yazarlar
Sinan Ateş davası maskeleri düşürecek
Bakalım bu paketten ne çıkacak? Yazarlar
Bakalım bu paketten ne çıkacak?