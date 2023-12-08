Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Turabi Çamkıran'ın Survivor'a katılmayacağı iddia ediliyordu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Turabi de yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı’dan kafaları karıştıran paylaşım. Yarışmadan çekildiği söyleniyordu

Daha önce Survivor'da iki kez şampiyon ve bir kez de beşinci olan Turabi, sağlık sorununun devam etmesi nedeniyle All Star'da yer almayacağını açıklamıştı.

640xauto-001.jpg

Survivor All Star'a katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran'dan sonra Hakan Hatipoğlu ve Ersin Korkut'un kadroya dahil olmuştu.

Acun Ilıcalı Survivor All Star kadrosuyla buluştu ve herkesi tek tek paylaştı. All Star kadrosunda Turabi'nin de yer alması kafaları karıştırdı. Turabi Acun Ilıcalı'nın çektiği videoya "Survivor güzel bir yer de abi sen varsın. Bize bayağı zehir edeceksin" dedi.

turabi.jpg

Turabi'nin yarışmacıların arasında yer alması ve bastonlu hali dikkat çekti.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı o ismi de Survivor kadrosuna aldı. Turabi buna çok üzülecek
Acun Ilıcalı kızlarıyla kış tatiline çıktı. Giydiği mont dillere düştü
MasterChef'te olay iddia. Acun Ilıcalı Dilara’nın tavırlarından rahatsız oldu ekibine talimat verdi
Ünlü oyuncu yeniden Survivor'da yarışacak. Acun Ilıcalı açıkladı kadro netleşiyor
Öne Çıkanlar
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Asgari ücrette kritik viraj yaklaşıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin önerileri ortaya çıktı Ekonomi
Asgari ücrette kritik viraj yaklaşıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin önerileri ortaya çıktı
Ukrayna'da çanlar Zelenski için çalıyor. Koltuğunu her an kaybedebilir Dünya
Ukrayna'da çanlar Zelenski için çalıyor. Koltuğunu her an kaybedebilir
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü Gündem
Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu ile görüştü
Adana Demirspor Seyrantepe'de! Giriş yaptılar Spor
Adana Demirspor Seyrantepe'de! Giriş yaptılar
Adliyede polise damacanalı saldırı. 4 kişi gözaltına alındı Yaşam
Adliyede polise damacanalı saldırı. 4 kişi gözaltına alındı
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti ile 'işbirliği' açıklaması Gündem
Ümit Özdağ'dan İYİ Parti ile 'işbirliği' açıklaması