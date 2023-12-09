Acun Ilıcalı yine kaybetti

Acu Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Queens Park Rangers deplasmanında yenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı yine kaybetti

İngiltere Championship'te Queens Park Rangers ile Hull City karşılaştı.

Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Queens Park Rangers oldu.

Queens Park Rangers'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Chris Willock ve 73. dakikada Ilias Chair attı.

Hull City'de Ozan Tufan 76. dakikada Michael Seri'nin yerine oyuna girdi.

Ligde arka arkaya ikinci maçını kaybeden Hull City 30 puanda kaldı. Queens Park Rangers puanını 19'a yükseltti.

İngiltere Championship'te gelecek hafta Hull City, Middlesbrough deplasmanına konuk olacak.

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