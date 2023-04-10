Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü

Editör: Osmancan EROK

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 65. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor.

Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullanıyor.

'SURVİVOR'DA ÇOK NADİR YAŞADIĞIMIZ BİR OLAY'

Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım."

'ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN'

"Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.

Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gönderdiği ismin kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.

