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Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü

Survivor'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde bir kişi diskalifiye oluyor. Acun Ilıcalı konseyde "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim" diyerek bir yarışmacının biletini kesti. Arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile izin vermeyen Ilıcalı o yarışmacıyı konseyden kovdu. İşte Survivor 2023'e damga vuran olay.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:43
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Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü! Survivor'da diskalifiye şoku

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun Ilıcalı açtı ağzını yumdu gözünü
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Editör: Osmancan EROK

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023'ün bu akşam yayınlanacak olan 65. bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıya sert sözler söyleyerek diskalifiye ediyor.

Yeni bölüm fragmanında konuşan Acun Ilıcalı, bir yarışmacıyı hedef alarak sert ifadeler kullanıyor.

'SURVİVOR'DA ÇOK NADİR YAŞADIĞIMIZ BİR OLAY' 

Yarışmacıyı eleyen Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir? Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım."

'ARKADAŞLARINLA VEDALAŞMADAN AYRILABİLİRSİN'

"Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" diyor.

Acun Ilıcalı'nın yarışmadan gönderdiği ismin kim olduğu ise bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde belli olacak.
 

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