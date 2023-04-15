Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesindeki çocuklara bayram sürprizi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen; 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesindeki çocuklara moral vermeye devam ediyor.

Deprem felaketi sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. İlk günden beri afet bölgesine yönelik yardım çalışmalarına destek veren Acun Ilıcalı, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki konteyner kentleri ziyaret etti.

Ramazan Bayramı öncesi yakından ilgilendiği çocuklara kendi elleriyle oyuncak dağıtan Ilıcalı, depremzede çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Bir günde iki şehre giderek çocuklarla bir araya gelen ünlü televizyoncu, toplam beş bölgede 30 binden fazla çocuğa 40 bin oyuncak hediye etti. Bu sırada çocukların sevinci görülmeye değerdi.

Aynı zamanda Acun Medya ekibi de Hatay’da da oyuncak dağıtımı yaptı. Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş belediyelerinin de destek verdiği organizasyon takdir topladı.

