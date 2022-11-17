Fenerbahçe'nin yıldızına Milli şok

A Milli Takım'ın İskoçya ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ile ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada İskoçya maçında geçirdiği sakatlık sonucunda oyundan alınan Ferdi Kadıoğlu'nun, Çekya ile 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak özel müsabakanın aday kadrosundan çıkarıldığı belirtilerek, "Fenerbahçe'de forma giyen millî futbolcumuzun bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda sağ arka adalesinde kanama tespit edildi ve Çekya karşılaşmasında forma giyemeyeceği saptandı. Bu gelişme üzerine, Ferdi'nin tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu." ifadelerine yer verildi.