Ferdi Kadıoğlu'nun babasının transfer açıklaması Fenerbahçe'yi karıştırdı

La Gazzetta dello Sport, Feyzullah Kadıoğlu'nun oğlunun Milan'a transfer olmak istediğini ileri sürdü.

Milan'ın da genç futbolcuyu istediğinin belirtildiği haberde Feyzullah Kadıoğlu'nun transfer için çaba gösterdiği de ileri sürüldü. Ayrıca Milan'ın 2026'ya kadar kölübüyle sözleşmesi olan Ferdi için 12 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı iddia edildi.

Sarı lacivertli yönetimde futbolcunun etkilenebileceği nedeniyle tepki oluştuğu öğrenildi. Yönetimin Ferdi ve babasıyla görüşme yapmayı kararlaştırdığı ileri sürüldü.