Adalet Bakanlığı da helal torpil sistemine geçti!

Taksicinin Kahramanmaraş depremlerinde mağdur olan pek çok depremzedeyi ücretsiz olarak taşıdığı ortaya çıktı sonradan!

İyilik İzmir Gaziemir’de sabaha karşı 03:30’da katledildi!

Geride 2 yetim çocuk ve bir eş kaldı!

Taksiciyi vurduktan sonra “Bazı insanlara güvenmeyeceksin” diyen soysuz, hapishanede sıcak yatağında yatarken Oğuz Ege’nin çocukları dışarıda soğuktan üşüyecek!

Terör sempatizanı katil ise, sıcak çayını yudumlayacak hapishanede!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “iyiliğin katledildiği” olayla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok” ifadelerini kullandı.

Sanırım Fahrettin Koca, sosyal medyayı sadece paylaşım yapmak için kullanıyor!

Öyle olmasa görürdü vatandaşların nasıl isyan ettiğini!

Soysuzun yeni infaz düzenlemesiyle birkaç seneye aramızda olacağından dert yanan vatandaşların feryatlarını görürdü!

Ülkede adalet sistemine güven kalmadığını anlardı!

Adaletin artık mülkün temeli olmadığının farkına varırdı!

Tweet atanların tutuklandığı bir ülkede, adalete nasıl güvensin ki insanlar!

Asgari ücretli kredi kartı borcunu ödeyemediği için hacze düşerken yandaşların milyonlarca lira vergi borcunun silindiği ülkede adalete nasıl güvensin vatandaş!

Bir gram güvenin kalmadığı adalet sistemi, güven tazeleyici hamleler yapacağına bunun tam tersi hamlelerde bulunuyor!

Devletteki helal torpil dönemini 2 haftadır yazıyorum!

“Minareyi çalanların kılıfı nasıl uydurduğunu” duyurmaya çalışıyorum vatandaşa!

Torpilin ayyuka ulaşması ve tepkiler gelmesi nedeniyle torpilin üstünü “kanunla” örttüler!

Artık yapılan torpilin adını, “Kişisel Verilerin Korunması” olarak adlandırıyorlar!

Neymiş Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre aday bilgilerini açıklamak yasal değilmiş!

“Torpil yaptığımız anlaşılmasın” demiyorlar da minareye bu kılıfı uyduruyorlar işte!

Üniversiteler de başlayan yeni helal torpil sistemini bilmeyenler için şöyle özetleyelim:

Eskiden sınava girdiğinizde adaylar ilan edilir, daha sonrasında mülakat gerçekleştirilir ve mülakat sonucunda kazanan/kazanamayan adaylar listeyle ilan ediliyordu!

Yeni sistem aynı ÖSYM sistemi gibi çalışıyor!

Adaylar sınava giriyor, mülakata giriyor ama sonuçlar online sistem üzerinden yayınlanıyor!

Aday sisteme giriyor, TC’sini yazıyor ve sonucunu görüyor!

Kimin kazandığını, hangi puanla kazandığını, mülakatta kaç puan aldığını ise görmüyor!

Sadece kendisinin kazanıp kazanmadığını görebiliyor aday!

“Ankara’da dayısı olmayan bir aday” ise sonuç ekranında “KAZANAMADINIZ” yazıyor!

Koskoca adalet bakanlığında görevde yükselme sınavları da bu şekilde yapılıyor!

Adaletin altına helal torpili döşüyorlar!