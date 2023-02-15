Adam otu bitkisi bitkinliği yok ediyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adamotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Melhem gibi bitkinliği yok edici etkisi olan adam otu bitkisi birçok sağlık sorununa da çözüm oluyor.

HALSİZLİK NEDİR?

Halsizlik, çeşitli nedenlerden dolayı bitkin olma hissidir. Halsizlik durumuna her zaman bariz bir hastalık eşlik etmeyebilir. Kısa süreli halsizlikler; aşırı çalışma temposu, stres veya yetersiz uyku nedeniyle oluşabilir. Soğuk algınlığı ya da grip gibi bir hastalığın iyileşme sürecinde de halsizlik hissedilebilir. Orta veya şiddetli fiziksel aktiviteden sonra da yorgunluk oluşabilir.

HALSİZLİK NEDEN OLUR?

Vücutta meydana gelen ani başlangıçlı (akut) ya da uzun süreli (kronik) enfeksiyonlar da kişinin bedenen halsiz kalmasına neden olabilir. Zayıflığın diğer olası nedenleri, botulizm, böcek ilaçları gibi kimyasal maddelere direk veya indirek maruziyet ya dabesin zehirlenmeleri de olabilir.

ADAMOTU BİTKİSİ NEDİR?

Adamotu (köpekotu) : Patlıcangillerden; geni yapraklı, fena kokulu bir bitkidir. Kökü, insan eklini andırır.

Bilhassa Antalya çevresinde yetiştirilir. İçerisinde "Hyoscyamine", "Hyoseine" ve "Atropine" vardır.

ADAMOTU BİTKİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ

Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.

ZARARI VAR MI?

Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.