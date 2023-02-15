Adamotu bitkisi iktidarsızlığa iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adamotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adamotu bitkisi afrodizyak etkisi nedeniyle şehvet artırıcı olmasıyla biliniyor. Bu etkisiyle insanlardaki iktidarsızlık sorunun çözüyor.

İKTİDARSIZLIK NEDİR?

İktidarsızlık, erektil disfonksiyon veya impotans; erkeklerde sertleşmenin cinsel birleşmeye izin verecek şekilde sağlanamaması veya ereksiyonun yeterince korunamaması durumudur.

Erektil disfonksiyon erkeklerde yaşamın bir bölümünde nadiren gelişebilen ve sık görülen bir problemdir. Bu durumda görülen iktidarsızlık genellikle yüksek stres veya psikolojik nedenlerle ortaya çıktığından kendi kendini sınırlayıcıdır ve önemli bir problem meydana getirmez. Bununla birlikte iktidarsızlığın süreklilik kazanması halinde kişide altta yatan çeşitli sağlık sorunlarının varlığı söz konusu olabilir ve ileri inceleme ile tedavi gerektirir.

ADAMOTU BİTKİSİNİN KULLANIM ŞEKLİ

Toz suyla karıştırılıp içilebileceği gibi merhem şeklinde haricen de sürülebilir.

ZARARI VAR MI?

Zehirli olduğundan dolayı doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.