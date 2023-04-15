Adana Demirspor'dan Kasımpaşa'ya gol yağmuru. Kolay bir galibiyet aldı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Adana Demirspor, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Taraftarlar, maça ilgi gösterdi ve tribünlerde yoğunluk vardı.

Büyük bir coşkuyla maçın başlamasıyla birlikte desteğe başladılar.

Cezasını tamamlayan Younes Belhanda da bu maça 11'de başladı.

Adana Demirspor mücadeleye ön alan baskısı ile başladı.

Ayağa toplarla pas trafiğini iyi yaptılar. Ayrıca orta sahayı da çok çabuk ve kolay geçti Adana Demirspor.

Kasımpaşalılar sağdan soldan gelen atakları tutmakta güçlük çekti.

HAYATİ MÜDAHALE

Adana Demirspor baskısını arttırınca Akintola ile net bir pozisyona girdi.

Düzgün bir vuruş yapan Akintola'nın şutunu çizgide Djilobodji çıkardı.

ARANAN GOL GELDİ

Yine Adana Demirspor'un etkili geldiği atakta Akintola, muazzam bir şutla meşin yuvarlağı tavana astı ve takımını 18'de öne geçirdi.

Bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

3 DAKİKADA 2 GOL: BABAJIDE AKINTOLA

Temponun yüksek olduğu maçta Adana Demirspor farkı Akintola ile ikiye çıkardı. Nijeryalı golcü, 3 dakikada 2. golünü attı.

Akintola ofsayt pozisyonundaydı ancak top savunmadan geldiği için ağlara giden top gol olarak değer kazandı.

Şans Akintola'nın yanındaydı.

YARIM SAATTE MAÇI BİTİRDİLER

Adana'da yarım saatte maç adeta bitti. Fark 27'de Yusuf Sarı ile 3'e çıktı.

Yusuf Sarı, adeta Bayern Münih'ten hatırladığımız Arjen Robben tarzı bir gol kaydetti.

Topu kanatta aldı, soluna çekti, ilerledi, şutunu attı ve Günay Güvenç'i mağlup etti.

İKİNCİ YARI DA AYNI TEMPO

İkinci yarı, ilk yarı olduğu gibi tempolu başladı.

Kasımpaşa'nın daha etkili başladığını söyleyebiliriz.

Ayrıca Adana Demir'de çok etkili pozisyonlar kaçırdı.

PENALTI 'VAR'DAN DÖNDÜ

Kasımpaşa 68. dakikada penaltı kazandı ancak, pozisyon 'VAR'da incelendi ve ofsayt kararı çıktı.

Benim görüşüm de pozisyonun ofsayt olduğu yönünde.

ADANA DEMİR DÖRTLEDİ

Cheriff Ndiaye, bugün çok istediği golü attı ve skoru 4-0 yaptı.

VAR'da incelenen pozisyon gol olarak değer kazandı.

BELHANDA KENDİNİ AFFETTİRDİ

Younes Belhanda Adana Demirspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçti.

Faslı oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve dakikalar 90 gösterdiğinde tabelada 5-0'ı gördük.

RAHAT BİR GALİBİYET

Adana Demirspor, mücadeleyi 5-0 kazandı ve 3 puana rahat uzandı.

Maça çok istekli başlayan Adana, maçı da haketti ve puanını 51'e çıkardı.

Kasımpaşa ise 32 puanla 12. sıraya geriledi.

Galibiyet alan mavi şimşekleri kutluyorum...