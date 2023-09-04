Adana Demirspor bitti demeden bitmez. Hatayspor avantajını koruyamadı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Adana Demirspor ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında kozlarını paylaştı.

Hatay'da oynanan mücadelede iki takımda önde basarak başladı.

Yapılan preslerle iki takım hata aradı.

ADANA DEMİRSPOR'UN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Adana ekibi 15. dakikada Ndiaye ile golü buldu ancak ağlara giden top ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Böylece durum 0-0'da kaldı.

İlk yarının son bölümlerinde ise Adana Demirspor oyunun kontrolünü eline almayı başardı.

NDIAYE'NİN GOLÜ BU SEFER GEÇERLİ

İlk attığı gol ofsayttan iptal olunca Ndiaye adeta 'o olmazsa bu olur' diyerek topu ağlara gönderdi.

Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topa sadece dokunmak kalan Ndiaye, golünü attı ve Adana Demir'i 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada gelen gol Adana Demir taraftarını sevindirdi.

İlk yarıyı önde kapatan Kluivert'in öğrencileri, yüzde 64'e 36 topa sahip olarak maçta üstün olan taraftı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarıya Lamkel ve Kerim Alıcı'yı sokarak başlayan Volkan Demirel'in Hatayspor'u, 53. dakikada maça dengeyi getiren golü buldu.

Adana Demirspor çıkarken topu kaybetti ve bu da pahalıya patladı.

Fernandes'in ortasına dokunan Strandberg, topu ağlarla buluşturan oyuncu oldu.

HATAYSPOR GERİ DÖNDÜ!

Adana Demirli futbolcu Emre Akbaba'nın Dele-Bashiru'ya yaptığı müdahale sonrası hakem pozisyonu izlemek üzere VAR monitörünün yanına gitti.

Pozisyonu izleyen hakem beyaz noktayı işaret etti.

Topun başına geçen Strandberg, ortaya doğru çok sert bir vuruşla topu ağlara yolladı.

73'te skor 2-1'e geldi.

HATAYSPOR AÇILDI BİR KERE

Hızlı atağa kalkan ev sahibi, attığı golden sadece 2 dakika sonra üçüncü golü buldu.

Dele-Bashiru golünü attı ve formasını çıkartarak golün sevincini taraftarlarla birlikte kutladı.

FARK 1'E İNDİ

Son bölümü etkili geçiren Adana Demirspor, Hatayspor karşısında güzel bir gol bularak farkı bire indirdi.

Gravillion, ceza sahasına yakın bölümden şutunu çekti. Direğe çarpan top içeri girdi ve 84'de golünü attı.

ADANA DEMİR BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ!

Maçın son bölümü müthiş heyecana sahne oldu. 89. dakikada Nani'nin attığı gol ile Mavi Şimşekler, maçı 3-3'e getirmeyi başardı.

Mücadele bu skorla bitti ve Hatayspor skor avantajını koruyamayarak 1 puana razı oldu.

Hatay 6'ya, Adana ise 5 puana yükseldi.