Adana Demirspor formunun zirvesinde. 6 gollü düelloyu kazandı

Mirza Şeker yazdı...

Adana Demirspor formunun zirvesinde. 6 gollü düelloyu kazandı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Adana Demirspor, ligde 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalarken, Alanyaspor 2 maçlık seri yakaladı.
Adana ekibi maça çok etkili başladı. Kendi evinde zaten oynadığı oyun belli.
İlk bölümde oyunun kontrolünü tamamen eline alan Adana Demir, 11. dakikada ağlarında golü gördü.
Alanyaspor'un kazandığı kornerde top bir türlü uzaklaşamadı. Savunma arkasına iyi sarkan Koulouris, Efecan'ın vurduğu kafa vuruşunu yakaladı ve kalecinin bacaklarının arasından topu ağlara yolladı.

ADANA DEMİR'DEN HIZLI CEVAP
Adana Demirspor, golcüsü Cheriff Ndiaye ile dengeyi yakaladı.
Kevin Rodrigues'in soldan yaptığı ortayı iyi takip eden Ndiaye, dönerek vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı.
Golcü oyuncu bu sezon 7. golünü kaydetti.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK
Runarsson sakatlık yaşadı. Bu esnada iki yedek kulübesi arasında tansiyon yükseldi. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Her iki kulübeden 1'er sarı kart çıktı.

MAVİ ŞİMŞEKLER GERİ DÖNDÜ
Adana Demirspor, Younes Belhanda 1-0 geriden maçı 2-1'e getirmeyi başardı.
Eski Galatasaraylı iki isimin işbirliği ile gol geldi.
Onyekuru golün asistini yaparken, Younes Belhanda düzgün vuruşla 45+6'da golü attı.

BOL AKSİYONLU İLK YARIDA SKORA DENGE GELDİ
Golden yaklaşık 2 dakika sonra Alanyaspor penaltı kazandı. Semih Güler'in eline çarpan top sonrası hakem Hüseyin Göçek tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Efecan Karaca, 45+11'de skoru 2-2'ye getirdi.
Mükemmel bir ilk yarı izledik. Bol aksiyonlu, çekişmeli, kazanmayı isteyen iki takım vardı sahada.
Maçın ilk yarısında aynı aksiyon ve tempo devam etti.

YUSUF SARI'DAN KLAS GOL
Gol düellosunda Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasını alan Yusuf Sarı ceza sahasına hareketlendi. Topu iyi çeken Yusuf, şık vuruşla topu ağlara yolladı.
Bu tarz golleri kolaylıkla atabilen bir oyuncu. Bu golle birlikte bu sezon 5. golünü kaydetti.

ŞAHANE BİR ORTA, AYNI GÜZELLİKTE GOL
Adana Demirspor'un durmaya niyeti yoktu. Farkı 2'ye çıkaran gol Belhanda'dan geldi.
Kevin Rodrigues içeriye öyle bir orta yaptı ki, adeta Belhanda'ya al da at dedi.
Belhanda da güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı. 66'da skor 4-2 oldu.

ADANA DEMİR SERİYİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Adana Demirspor, galibiyet serisini 5 yaptı ve Alanyaspor'un 2 maçlık serisine son verdi.
60 puana yükseldi ve 4. sırada devam etti.
Alanyaspor ise 38 puanda 10. sırada kaldı.

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