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Adana Demirspor'da Henry Onyekuru krizi. Büyük iddia

Galatasaray'ın Adana Demirspor mücadelesi sonrası, Akdeniz ekibinde kriz ortaya çıktı. Sarı Kırmızılıların eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun ve Ndiaye'nin başkan Murat Sancak arasında gerginlik yaşandığı öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:51
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Adana Demirspor'da flaş Onyekuru gelişmesi

Adana Demirspor'da Henry Onyekuru krizi. Büyük iddia
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takım mücadeleden Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Maçtan sonara Adana Demirspor kulüp başkanı Murat Sancak, bunun sebebini Adana Demirspor’un Forveti Nijerya millî futbolcusu Henry Onyekuru olduğunu iddialarda bulundu. 

DEDİKODULARI BERABERİNDE GETİRDİ
Adana Demirspor kuluslerinde Henry’nin, Galatasaray kalecisi Muslera ile arasının çok iyi olduğu, maç sırasında da selamlaştığını ve daha sonra birlikte eğlendikleri öğrenildi. Takım arasında “Belki Belhanda ve Onyekuru maçta oynamayacak. Takım, Onyekuru'nun fotoğraflarını bir haftadır paylaşmadı sosyal medyasında. Başkan Sancak, sanıyor ki Henry Galatasaray’a karşı gol atmak istemedi” dedikoduları yapıldı. 

AYRILIĞI SÖZ KONUSU
Maç sonunda ise soyunma odasında olaylar dahda büyüyerek Badou Ndiaye, Henry Onyekuru ve başkan Murat Sancak, arasında tartışma çıkarak takım arasında büyük bir gerginlik olduğu öğrenildi. Murat Sancak’ın basın açıklaması sonrasında, bu yüzden Henry Onyekuru’nun takımdan ayrılması söz konusu olduğu öğrenildi.

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