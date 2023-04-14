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Kayseri'den Point otel açıklaması

Galatasaray'ın bu akşam konuk edeceği Kayserispor'un Dursun Özbek'in otelinde kalması sosyal medyada gündem oldu. Kayserispor'dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 14:36
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Point Otel'de kalan Kayserispor'dan açıklama

Kayseri'den Point otel açıklaması
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Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Kayserispor, maç öncesi konaklamak için Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'i tercih etmesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kayseri ekibinin takım otobüsünün söz konusu otelin önünde çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşıldı.

Gündem olan fotoğraf sonrasında Kayserispor cephesinden konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada “Geçen yıldan beri İstanbul deplasmanlarında bu otelde kalıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına geldiğimizde de burada kalıyoruz. Galatasaray maçı öncesi bu otelde kalmamıza farklı anlamlar yüklemek doğru değil.” dedi.

 

 


 

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