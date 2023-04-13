Galatasaray'da TOGG tartışması. Divan Kurulu'nda gergin anlar

Editör: Erhan Songür

Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında gergin anlar yaşandı. Sarı Kırmızılıların tecrübeli üyesi İbrahim Göknar'ın, Nicolo Zaniolo'nun maliyetiyle ilgili konuşması toplantıya damgasını vurdu.

Kürsüye çıkan Göknar Zaniola transferini eleştirirken ilginç bir örnek verdi.

Göknar, "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Metin Öztürk ise Göknar'a "Zaniolo ileride yüksek bedelle satabileceğimiz bir oyuncu" diyerek yanıtladı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar isyankar açıklamasında "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. Zaniolo'ya verilen 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor" dedi.