Galatasaray'la maç yapacak Kayserispor'un Galatasaray Başkanı'nın otelinde kalması etik mi? Bu büyük bir skandal değil mi

Galatasaray maçı için İstanbul'a gelen Kayserispor, maç öncesi konaklamak için Sarı - Kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Otel'i tercih etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kayseri ekibinin takım otobüsünün Point Otel önünde çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşılırken etik dışı bu davranış spor camiasında tepkiyle karşılandı.

Galatasaray'la bu akşam karşılaşacak olan Kayserispor'un Dursun Özbek'in otelinde kalması skandal olarak yorumlandı.

Gündem olan fotoğraf sonrasında Kayserispor cephesinden konuyla alakalı bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇINDA DA BURADA KALIYORUZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç yaptığı açıklamada “Geçen yıldan beri İstanbul deplasmanlarında bu otelde kalıyoruz. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarına geldiğimizde de burada kalıyoruz. Galatasaray maçı öncesi bu otelde kalmamıza farklı anlamlar yüklemek doğru değil.” dedi.

2017 YILINDA DA KAYSERİSPOR AYNI OTELDE KALMIŞTI